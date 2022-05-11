Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçen hafta, Rusya’dan petrol alımı konusunda bir açıklama yapmıştı.

Orban, Macaristan'ın bir dönem Adriyatik sahillerini kontrolünde bulundurduğunu anımsatarak "Denize kıyısı olan ülkeler tankerlerle petrol getirebiliyor. Denizimizi almamış olsalardı, bizim de limanımız olurdu." demişti.

Hırvatistan'dan Orban'a kınama

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orban'ın açıklamaları kınanarak "Egemen devletlerin topraklarına yönelik her türlü hak iddiasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Orban'ın Hırvatistan topraklarını hedef alan sözleri üzerine Macaristan'ın Zagreb Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Orban'ın, Macaristan'ın I. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Trianon Antlaşması ile kaybettiği Hırvatistan'ın Adriyatik kenti Rijeka'yı işaret ettiği belirtiliyor.