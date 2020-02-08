Olay, ülkenin İrkutsk şehrinin Leninsky bölgesinde meydana geldi.

2 hırsızın, bir aracın içindeki çantaları çalmaya çalıştığı sırada polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.

Polis ekiplerini fark eden hırsızlar ise hemen çantaları alarak, yine çalıntı olan bir araca binip kaçmaya çalıştı.

Ancak, polis memurlarından biri, hırsızların kullandığı aracın üzerine atlayarak tavan kısmına tutundu.

[Fotoğraf: DHA]

Polis memuru 3 kilometre boyunca, süratle giden aracın üzerinde kaldı. Bu sırada takipte olan diğer polis ekipleri çalınan aracın tekerine ateş ederek, aracı durdurmayı başardı ve hırsızları gözaltına aldı.