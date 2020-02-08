Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hırsızların peşini bırakmayan polis, arabanın tavanında 3 kilometre yol gitti
Rusya’da bir polis memuru, kaçmaya çalışan hırsızların otomobilinin tavan kısmına tutundu. Cesur memur, diğer polis ekiplerinin devreye girmesiyle hırsızları yakalamayı başardı.
Olay, ülkenin İrkutsk şehrinin Leninsky bölgesinde meydana geldi.
2 hırsızın, bir aracın içindeki çantaları çalmaya çalıştığı sırada polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.
Polis ekiplerini fark eden hırsızlar ise hemen çantaları alarak, yine çalıntı olan bir araca binip kaçmaya çalıştı.
Ancak, polis memurlarından biri, hırsızların kullandığı aracın üzerine atlayarak tavan kısmına tutundu.
[Fotoğraf: DHA]
Polis memuru 3 kilometre boyunca, süratle giden aracın üzerinde kaldı. Bu sırada takipte olan diğer polis ekipleri çalınan aracın tekerine ateş ederek, aracı durdurmayı başardı ve hırsızları gözaltına aldı.
Etiketler: rusya Rus polisi polisSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 18:06
Sıradaki Haber
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz