Tulkerm Devlet Hastanesinden alınarak ailesinin Kaffin beldesindeki evine getirilen Nafile'nin cenazesi, Belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Nafile'nin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesinde boynundan vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.