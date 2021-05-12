Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının rekor düzeyde seyrettiği Hindistan'da, 5G sinyallerinin salgının etkisini artırdığına dair iddialar gündemde.

Hindistan Telekomünikasyon Kurumu, sosyal medya platformlarında yayılan "yanıltıcı" mesajlara dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, koronavirüs salgınının 2'nci dalgasının 5G mobil kulelelerin test edilmesi nedeniyle ortaya çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra, 5G denemelerinin ancak 4 Mayıs'ta onaylandığı ve aylar sonra başlayacağı belirtildi.

Hindistan, şubat ayında dezenformasyona sebep oldukları gerekçesiyle bazı sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması getirmeyi kararlaştırmıştı.