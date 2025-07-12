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Dünya
Reuters 12.07.2025 00:00

Hindistan'daki uçak pilot yüzünden düşmüş olabilir

Hindistan'da 260 kişinin öldüğü Air India kazasında, kalkıştan 3 saniye sonra motorlara yakıt akışı kesildi. Neden kesildiği hâlâ bilinmiyor. Boeing ve GE için şimdilik yaptırım yok.

Hindistan'daki uçak pilot yüzünden düşmüş olabilir

Hindistan’ın Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere 12 Haziran’da havalanan Air India uçağının düşmesine ilişkin ön rapor açıklandı.

260 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kalkıştan sadece üç saniye sonra uçağın her iki motorunun da yakıt kesme anahtarlarının “çalıştır” konumundan “kes” konumuna geçtiği belirlendi. Bu hareket, motorlara giden yakıt akışını aniden durdurarak itiş gücünün hızla kaybedilmesine neden oldu.

Kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine "Yakıtı neden kestin?" diye sorduğu, diğer pilotun ise "Ben kesmedim" şeklinde yanıt verdiği kayda geçti.

Rapor, yakıt kesme anahtarlarının bu şekilde devre dışı kalmasının arkasındaki nedeni ortaya koymuyor.

ABD’li havacılık uzmanı John Cox, bu anahtarların kazara devreye girmesinin mümkün olmadığını, yalnızca uçak yere indikten sonra ya da acil durumlarda motorları durdurmak için kullanıldığını söyledi. Kazada herhangi bir motor yangını veya acil durum kaydı da bulunmuyor.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı’na bağlı Uçak Kazalarını Araştırma Bürosu, soruşturma tamamlanana kadar Boeing 787-8 tipi uçaklar veya GE üretimi GEnx-1B motorlar için herhangi bir önlem alınmasının gerekmediğini bildirdi.

Boeing, Air India ve GE Aviation, rapora ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bu kaza, son on yılın en ölümcül sivil havacılık faciası olarak kayıtlara geçti.

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Hindistan Uçak Kazası
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