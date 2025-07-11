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Dünya
AA 11.07.2025 23:51

Hamas: Batı Şeria'da bir Filistinlinin darbedilerek öldürülmesi İsrail'in faşist planlarını ortaya koyuyor

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil kasabasında bir Filistinliyi darbederek öldürmesinin, İsrail'in faşist planlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas: Batı Şeria'da bir Filistinlinin darbedilerek öldürülmesi İsrail'in faşist planlarını ortaya koyuyor

Saldırgan İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında darbederek bir Filistinliyi öldürmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Sincil kasabası ile Sincil'in güneyindeki El-Batın Dağı bölgesinde Filistinlilere yönelik saldırıların, İsrail'in terörist yaklaşımını ve Batı Şeria topraklarını yok etmeye dönük faşist planlarını ortaya koyduğu kaydedildi.

İsraillilerin artan saldırıları karşısında Batı Şeria'daki Filistinlilere, Filistin topraklarındaki işgal son buluncaya kadar ayaklanma ve harekete geçme çağrısı yapıldı.

"Darbedilerek öldürülen Filistinlinin kanının yerde kalmayacağı" vurgulanan açıklamada, saldırgan İsraillilerin aşırı sağcı hükümetin desteği ve işgal ordusunun koruması altında gerçekleştirdikleri saldırıların, Filistinlilerin topraklarına bağlılığını artırmaktan başka işe yaramayacağı ifade edildi.

İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında öldüresiye darbettiği bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Sincil'in güneyindeki El-Batın Dağı bölgesinde de yabancı aktivistlerle birlikte kaçak yerleşimlere engel olmaya çalışan Filistinliler darbedilmiş ve 10 kişi yaralanmıştı.

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