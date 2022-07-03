Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 25 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Outlook India'da yer alan habere göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

37 kişiden 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu ve şimdiye kadar 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Guwahati Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, enkaz altındaki 6 ordu personeli ve 19 sivil için arama kurtarma çalışmaları sürecek.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olması, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.