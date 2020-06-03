Mart ayından beri koronavirüs yasaklarının uygulandığı dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde ekonomi yavaş yavaş yeniden açılıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün 8 bin 909 yeni vaka görüldüğü ve toplam vaka sayısının 207 bin 615 kişiye yükseldiği ifade edildi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nden Nivedita Gupta "Daha salgının zirve noktasından çok uzaktayız" dedi. Hükümet yetkilileri salgın rakamlarının düşmesinin bu ayın sonuna doğru hatta temmuz ayı içerisini bulabileceğini söylüyorlar.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 815.