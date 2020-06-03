Portland, Oregon, Los Angeles ve California'da binlerce kişi dün akşam polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u anmak için ellerini arkadan bağlayarak yere çöktü.

Portland'daki protestocular, daha sonra Burnside Köprüsü'nde sloganlar atarak şiddeti protesto etti.

Akşam başlayan protestolar sakin geçse de ilerleyen saatlerde farklı şehirlerde kundakçılık ve yağmacılıklar yaşandı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamıştı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokulmuştu.