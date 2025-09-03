Açık 25.3ºC Ankara
Dünya
BBC 03.09.2025 09:10

Hindistan’da ten rengi yüzünden eşini yakarak öldüren adama idam cezası

Hindistan’da bir mahkeme, eşini ten rengi nedeniyle diri diri yakan Kishandas adlı sanığa idam cezası verdi.

Hindistan’da ten rengi yüzünden eşini yakarak öldüren adama idam cezası

Udaipur’daki davada Yargıç Rahul Choudhary, cinayetin “en nadir görülen olaylardan biri” olduğunu belirterek bunun “insanlığa karşı bir suç” sayıldığını vurguladı.

Savcı Dinesh Paliwal kararı “tarihi” olarak nitelendirdi ve üst mahkemenin onayına gönderildiğini söyledi. Sanığın 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Sanık avukatı Surendra Kumar Menariya, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve kararın temyizde bozulacağını savundu.

Lakshmi’nin ifadeleri dosyaya girdi

2016’da evlenen Lakshmi, ölmeden önce polise, doktorlara ve icra memuruna verdiği ifadelerde eşinin kendisini “koyu tenli” diye aşağılayıp “kali” diye hitap ettiğini anlattı.

24 Haziran 2017 gecesi eşinin, “cildi açacak” dediği kahverengi bir sıvıyı vücuduna sürdüğünü, sıvının asit gibi koktuğunu söyleyince de tütsü çubuğuyla ateşe verdiğini ifade etti.

Vücudu yanmaya başlayınca sanığın kalan sıvıyı da üzerine döküp kaçtığı, Lakshmi’nin ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü ancak yaşamını yitirdiği kayda geçti.

Renkçilik tartışması yeniden gündemde

Karar, Hindistan’da açık ten takıntısı ve koyu tenli kadınlara yönelik ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Aktivistler, önyargıların sürmesi halinde benzer trajedilerin yaşanabileceğini belirtiyor.

