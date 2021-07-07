Hindistan’da COVID-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı, tıbbi yetersizlikler, pandeminin kötü yönetilmesi, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'ın aralarında bulunduğu 12 bakanın istifasını getirdi.

Hindistan'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin resmi sayıların çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İstifalar, 2022'deki yedi eyalet seçimi öncesinde Başbakan Narendra Modi'nin yapmak istediği büyük bir değişimin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Pandemide yaşanan eksiklikler

Hindistan hükümeti salgın süresince sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve hastanelerdeki oksijen kesintileri ile de tepki toplamıştı.

Covid-19 patlamasına gerekçe olarak yeni varyantlar ve hükümetin Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplu dini ve siyasi toplantıların yapılmasına izin vermesi gösteriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk ve Adalet ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Ravi Shankar Prasad da istifa etti.

Basında çıkan haberlere göre, Modi'nin, yakın bir müttefiki olan 66 yaşındaki Prasad'a eyalet seçimleri öncesinde Bharatiya Janata Partisi'nde önemli bir rol vermesi bekleniyordu.