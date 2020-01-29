Başkomiser Brijeş Kumar Rai, yaptığı açıklamada, otobüsün devrilip yuvarlanması sonucu 2'si kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 8'inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.