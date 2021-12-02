Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Hindistan'da okula leopar girdi
Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leopar okula girdi. Bir öğrenci hafif yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Hindistan'da girdiği okulda bir öğrenciyi hafif yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.
Leoparın saldırısına uğrayan öğrenci, sınıfa girdiğinde saklanan leoparı görünce koşarak çıktığını söyledi.
5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceği ifade edildi.
Etiketler: Hindistan
Sıradaki Haber
ABD'de can kaybı 782 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz