Büyükelçi Bilgiç, Esad rejimi güdümündeki Suriye Halk Meclisi'nin, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında yaptığı açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Bilgiç Türkiye'nin sert tepkisini dile getirdi:

"Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür."

Bilgiç, Türkiye'nin vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı vereceğini vurguladı.