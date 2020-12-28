Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da ilk sürücüsüz metro hattı açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın ilk sürücüsüz metro hattı, Yeni Delhi Metrosunun Magenta güzergahında faaliyete geçti.
Başbakan Narendra Modi, hattın açılışına video konferans yoluyla katıldı.
Modi, "İlk sürücüsüz metro hattının açılışı, Hindistan'ın akıllı sistemlerde ne kadar hızla ilerlediğini gösteriyor." dedi.
Hindistan Başbakanı ayrıca, ülkede 2014 yılında sadece 5 şehirde metro hattı bulunduğunu, bugün ise 18 şehirde metro hattının hizmet verdiğini söyledi.
Etiketler: Hindistan
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