Hindistan'da, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi iki milletvekili arasında, bir toplantı esnasında kavga çıktı.

İki milletvekilinin sözlü başlayan tartışması, Sharad Tripathi'nin ayakkabısını çıkararak sert bir şekilde Rakesh Singh Baghel'e vurmaya başlamasıyla kavgaya dönüştü.

Araya giren diğer milletvekilleri ise kavgayı güçlükle ayırdı.

İki milletvekili hakkında katı disiplin cezası uygulanacağı belirtildi.

Tripathi, olay nedeniyle kötü hissettiğini ve pişman olduğunu dile getirerek, yaşananların normalde yaptığı bir davranış olmadığını söyledi.

Tripathi'nin ayakkabıyla vurmasına tokatlarla karşılık veren Bargel de kavga nedeniyle özür diledi.

İki milletvekili arasındaki kavganın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Reuters