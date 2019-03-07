Washington Post'un haberine göre, insan hakları örgütleri tarafından yayımlanan bir raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Yemen'e yapılan hava saldırılarında, ABD ve İngiliz yapımı bombaların 203 sivilin hayatını kaybetmesine ve en az 749 kişinin yaralanmasına yol açtığı, ölü ve yaralılar arasında 122 çocuk ve 56 kadının bulunduğu belirtildi.

"Saldırıların 27'si tamamen sivil hedeflere yönelik"

Yemen merkezli Mwatana İnsan Hakları Örgütü ve ABD merkezli İnsan Hakları için Üniversite Ağı tarafından hazırlanan 128 sayfalık raporda, koalisyon güçleri tarafından Nisan 2015-Nisan 2018 döneminde Yemen'e düzenlenen hava saldırılarından 27'sinin tamamen sivil hedeflere yönelik olduğu ifade edildi.

"Saldırılardan birçoğunun, herhangi bir potansiyel askeri hedeften uzakta gerçekleşmiş gibi göründüğüne" işaret edilen raporda, bomba izlerinin ve kalıntılarının, bu saldırılardan 25'inde yasaklı misket bombası dahil ABD yapımı mühimmat, 5'inde İngiliz yapımı silahlar kullanılmış olabileceğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Rapora göre, 27 hava saldırısından 16'sı sivillerin toplu halde bulunduğu yerleri, sivillere ait evleri ve bir sivil tekneyi hedef alırken, 5'i eğitim ve sağlık tesislerine, 5'i sivil iş yerlerine ve 1'i de hükümet kültür merkezine yönelik yapıldı.

Raporda, "Bulgularımız, Suudi/BAE öncülüğündeki koalisyonun savaş yasaları altındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Yemen'deki yaygın sivil kayıplarına ve diğer sivil zararlara neden olan orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarda defalarca ABD silahları kullanıldığını gösteren önceki kanıtı desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Yemen'de ABD yapımı bir trajedi"

New York Times (NYT) gazetesi, aralık ayında yayımladığı "Yemen'de ABD yapımı bir trajedi" başlıklı haberinde, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona sattığı bombaların yol açtığı tahribatı, insanlık dramını ve ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarını gözler önüne sermişti.

Eylül 2016'da Yemen'in başkenti Sana yakınlarında Arhab bölgesinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını kaybedenlerin hikayeleri üzerine kurulan haberde, halkın savaşla bir anda kabusa dönen hayatları anlatılmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ABD silahlarını Yemen'de sattığı iddiası

Amerikan CNN televizyonuna konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin, Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığına göre, satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Suudi Arabistan ve BAE'nin bu kuralı ihlal etmiş olması, ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.

Yemen'de iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Kaynak: AA