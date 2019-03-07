The Wall Street Journal'a göre, teknoloji devi Microsoft araştırmacıları, İranlı hacker'ların son 2 yılda 200 şirkete düzenlediği saldırılarda binlerce kişiye ait bilgiyi çaldığını öne sürdü.

Söz konusu siber saldırıların şahıs ve şirketler için "son derece yıkıcı" sonuçları olduğunu belirten Microsoft Tehdit İstihbaratı Merkezi Müdürü John Lambert, saldırılarda hedef alınan ülkelerin yüz milyonlarca dolar zarar ettiğine dikkat çekti.

Microsoft raporunda, İranlı hacker'ların başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD, Almanya, İngiltere ve Hindistan’daki petrol ve gaz şirketleri, ağır makine üreticileri ve uluslararası holdinglerin gizli bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi.

Microsoft'a göre söz konusu saldırıların kaynağı Holmium adlı İranlı hacker grubu.

Ancak bu grubun arkasında Tahran yönetiminin olduğu kanıtlanmadı.

Kaynak: AFP