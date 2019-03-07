Kuveyt’in Al-Anba gazetesi, hemşire ve müezzinlerin ehliyet alabilmesini engelleyen kararın, trafik düzenlemesinden sorumlu Trafik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf el-Hade tarafından yayımlandığını duyurdu.

Kuveytli bir güvenlik kaynağı ise, hemşire ve müezzinlere ehliyet verilmesini engelleyen kararı, "Müezzinlerin büyük çoğunluğu mescitlerde çalışıyor ve orada yaşıyor. Hemşirelerin ise ulaşımlarını Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği araçlarla sağlamaları gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

Kaynak: Al-Anba