Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ, Balkan ülkelerinde eğitim ve medya gibi farklı alanlardaki kurumlarıyla varlığını sürdürmeye çalışsa da maddi imkansızlıklar, yerel halktan rağbet görmemesi, Türkiye'nin ve yerel sivil toplum kuruluşlarının etkin mücadelesi sayesinde bölgede ağır darbe alıyor.

Kuzey Makedonya'da Yahya Kemal Koleji ve "Zaman Makedonya" gazetesi gibi FETÖ iltisaklı kurumlar halen faal olsa da eli kanlı terör örgütüne tepkisini gösteren yerel halkın çocuklarını FETÖ okullarından alması ve örgütün gazetesini satın almayıp gazeteye reklam vermemesi mali açıdan FETÖ'nün darbe almasını sağladı.

FETÖ okullarındaki öğrenci sayısı azalıyor

Mali sorunlarla boğuşan FETÖ iltisaklı okullar, daha önce genel müdürlüğünü diğer binalarına taşımış, başkent Üsküp'te iki şubesi bulunan FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Koleji, öğrenci sayısının azalması nedeniyle Butel semtindeki binayı da boşaltmıştı.

Kolejin Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda bulunan tabelası ise Halkbank Üsküp'ün girişimleri sayesinde kaldırılırken, daha önce Yahya Kemal Koleji yazısı bulunan tabelanın yerinde şu anda "Türkiye Maarif Vakfı" ve "Halkbank" isimleri yer alıyor.

FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Kolejinin, Kalkandelen ve Gostivar'da da okulları bulunuyor ancak Gostivar'daki okulda öğrenci sayısının azalması nedeniyle kalan az sayıdaki öğrenciler de her gün servisle Kalkandelen'e taşınıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerindeki FETÖ iltisaklı okullarda eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler, pasaport ve oturum sürelerini uzatamamalarına rağmen bu okullarda yasa dışı çalışmaya devam ediyor.

FETÖ mensupları çocuklarını yasa dışı yollarla okutuyor

Türkiye'den kaçan FETÖ mensupları da oturum izinleri ve vizeleri olmadığı halde çocuklarını Kuzey Makedonya'daki örgüt okullarında yasal olmayan yollarla okutuyor. Oysa hem bu öğrencilerin hem de pasaport ve oturum sürelerini uzatmayan okul çalışanlarının sınır dışı edilmesi gerekiyor.

Öte yandan ülkedeki FETÖ iltisaklı okullar başörtülü çocukları okula almıyor ve başörtülü öğretmenleri çalıştırmıyor. Halbuki, kanunen böyle bir sınırlama bulunmayan Kuzey Makedonya'da öğretmen ve öğrenciler, açık veya başörtülü olmalarına bakılmaksızın, belirli şartları uygun olduğu takdirde okullarda okuyabiliyor, çalışabiliyor.

Bu arada, çocuklarını FETÖ iltisaklı bu okullardan alıp Maarif Okullarına kayıt ettirmek isteyen bazı veliler ise okuldan ayrılırken almaları gereken transfer belgelerini kendilerine vermemekle tehdit edildiklerini belirtiyor. FETÖ okullarındaki kişiler, çocukların yeni okullarına götürmeleri gereken bu transfer belgelerini, kanunen yasak olmasına rağmen vermiyor.

"Zaman Makedonya" kapanıyor

Yahya Kemal Koleji dışında ülkedeki bir diğer FETÖ iltisaklı kurum olan "Zaman Makedonya" gazetesi de mali sorunlarla karşı karşıya.

Kuzey Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 28 Ocak'ta FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine, ülkedeki basılı medya kuruluşlarına 2018 yılı için basım ve dağıtım desteği programı kapsamında maddi destek kararı verdiklerini duyurmuştu. Program kapsamında başvuran 13 medya kuruluşundan, aralarında "Zaman Makedonya" gazetesinin de bulunduğu 11'ine destek verilmesi kararlaştırılmış, bu kapsamda Kuzey Makedonya'da yayın yapan bu gazeteye 903 bin 92 Makedonya denarı (yaklaşık 14 bin 670 euro) destek verildiği ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kökenli siyasiler karara sert tepki göstermiş, Zaman Makedonya'ya destek verilmesi büyükelçilik önünde protesto edilmişti. Bunun üzerine, FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki medya organı "Zaman Makedonya" maddi imkansızlıklar, halktan rağbet görmemesi ve Türkiye'nin etkin mücadelesi sonucunda basılı yayınını kapatma kararı almıştı.

Öte yandan Üsküp'teki eski Türk Çarşısı yakınındaki binada ofisi bulunan "Zaman Makedonya" gazetesinin tabelaları da geçen yıl, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) girişimiyle kaldırılmıştı.

Başbakan Zaev "terör örgütü" dedi

Hükümet yetkilileri, Kuzey Makedonya olarak Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini desteklediklerini defalarca dile getirseler de bu destek henüz açıklamaların ötesine geçmedi.

Başbakan Zoran Zaev, 2017'deki 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye'yi FETÖ ile mücadelesinde desteğini belirterek, "Makedonya, terör örgütü FETÖ'ye karşı Türkiye'yi destekliyor. Bunu gelecekteki dostluğumuzla göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov da Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında durduklarını vurgulayarak, "Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde Türkiye'ye yardımcı olmak için hem isteğimiz hem de siyasi irademiz mevcuttur" demişti.

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov da Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin FETÖ mücadelesine değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin atmış olduğu tüm adımların farkındayız. FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarara uğradığınızın farkındayız. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen Türkiye'ye ve demokratik yollarla seçilmiş yetkililere destek verdiğimizi söyledik. Her türlü terörizmin karşısındayız" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'nün sadece Türkiye'nin güvenliği için değil, yapılanmasının bulunduğu tüm ülkelerin güvenliği için tehdit olduğu açık bir şekilde ortada olsa da FETÖ ile mücadele doğrultusunda Kuzey Makedonya'da alınan herhangi bir somut tedbir ise henüz söz konusu değil.

Kaynak: AA