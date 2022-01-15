Vaka artışları Hindistan'ı yeniden kapanmaya zorladı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dükkanların kapalı olduğu gözlendi.

Yasak dolayısıyla meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

Günlük vaka sayısı 260 binin üstünde

Hindistan'da son verilere göre, günlük 264 bin 202 yeni vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 315 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 36 milyon 582 bin 129 kişide COVID-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 350 kişi yaşamını yitirdi.