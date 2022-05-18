Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da fabrikanın duvarı yıkıldı: 12 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan’ın batısında bir tuz paketleme fabrikasında, duvarın yıkılması sonucu 12 kişi öldü.
Hindistan’da tuz fabrikasının duvarı yıkıldı.
Olay, Gujarat eyaletinin başkenti Gandhinagar’a 215 kilometre uzaklıkta bulunan Morbi mevkisindeki fabrikada meydana geldi.
Yıkılan fabrika duvarının altında kalan 12 işçi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, kurtarma operasyonun neredeyse tamamlandığını ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Hindistan’da bina yapımında standartların altında malzemelerin kullanılması nedeniyle çökme ve yıkılmalar yaygın olarak görülüyor.
Ülkenin Mumbai şehrinde, 2013'te bir binanın yıkılması sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Hindistan
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