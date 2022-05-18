Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Ukrayna müzakerelere devam etmek istemiyor
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerinde bir hareketliliğin olmadığını ve Kiev'in görüşmeleri sürdürmede isteksiz olduğunu duyurdu.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile aralarındaki barış görüşmelerine dair açıklamada bulundu.
"Müzakereler ilerlemiyor." diyen Rus sözcü, Ukraynalı müzakerecilerin bu sürece devam etmede isteksiz olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, dün, Rusya ile Ukrayna arasında "hiçbir şekilde" görüşmelerin yapılmadığını ve Kiev'in müzakere sürecinden pratikte çekildiğini açıklamıştı.
Son Haberler
- 13:39
- 13:14
- 13:14
- 13:32
- 13:02
Sıradaki Haber
Hindistan'da sel nedeniyle 500 bine yakın kişi yerinden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz