Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile aralarındaki barış görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

"Müzakereler ilerlemiyor." diyen Rus sözcü, Ukraynalı müzakerecilerin bu sürece devam etmede isteksiz olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, dün, Rusya ile Ukrayna arasında "hiçbir şekilde" görüşmelerin yapılmadığını ve Kiev'in müzakere sürecinden pratikte çekildiğini açıklamıştı.