Modi, başkent Yeni Delhi'de Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 73. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde ulusa sesleniş konuşması yaptı.

COVİD-19'un yayılmasını önlemede iyi iş çıkardıklarını vurgulayan Modi, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin de giderilmesi için 1,46 trilyon dolarlık altyapı projesi açıkladıklarını duyurdu.

Modi, bu kapsamda hükümetin salgının ekonomik etkisini düşürmek için 7 bin altyapı projesini hayata geçireceğini belirtti.

Koronavirüs salgınını büyük bir kriz olarak yorumlayan Modi, bunun Hindistan ekonomisini sekteye uğratamayacağını kaydetti.

Modi, salgından çıkardıkları en önemli derslerin üretimde kendi kendisine yeten bir ülke olmak ve uluslarası şirketler için önemli bir tedarikçi konumuna gelmek olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, vatandaşlara sağlıkla ilgili tüm bilgilerinin yer alacağı bir kimlik ka rtı verilmesinin öngörüldüğü ulusal sağlık planının da uygulamaya konulacağını aktardı.

Modi'den Hindistan'ın Çin'in yerini alacağı iması

Modi, konuşmasında doğrudan Çin'e atıfta bulunmazken, rakibinin artan üretim maliyetleriyle ABD ve Avrupa ülkeleriyle kötüleşen ilişkilerinden yararlanarak büyük şirketlerin tercihi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çin ile sınır gerginliklerine atıfta bulunan Modi, Hint kuvvetlerinin Çin'in askeri saldırlarına uygun yanıtlar verdiğini sözlerine ekledi.