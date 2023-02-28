Hindustan Times'ın haberine göre, Tripura'da 16 Şubat'ta, Meghalaya ve Nagaland'da ise bugün tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından 3 eyaletteki sandık çıkış anketleri sonuçları açıklandı.

Buna göre, BJP, Tripura ve Nagaland'da eyalet seçimlerinde mecliste çoğunluğu elinde tutmaya devam ederken Meghalaya'da ise yarışı geride tamamladı.

Tripura'daki sandık çıkış anketlerinde, BJP'nin öncülüğünde kurulan Tripura Yerli Halklar Cephesi'nin (IPFT) 60 sandalyeli eyalet meclisinde en az 31 sandalyeyi alarak burada çoğunluğu sağladığı görüldü.

Nagaland eyaletinde de seçime ittifakla giren BJP'nin Milliyetçi Demokratik Terakki Partisi ile oluşturduğu birlikteliğin ise 60 sandalyeli bu mecliste en az 41 koltuğu alması bekleniyor.

BJP, ülkenin kuzeydoğusundaki iki eyalette iyi bir performans sergilemesine karşın Meghalaya'da beklentilerin gerisinde kaldı.

Meghalaya eyaletinde Ulusal Halk Partisinin (NPP) elde edeceği en az 20 sandalyeyle mecliste birinci parti olması, BJP ve Kongre Partisi'nin de en az 6'şar sandalye elde etmesi bekleniyor.

BJP, 2018'de Meghalaya seçimlerinde eyalet meclisine sadece 2 temsilci gönderebilmişti.

Söz konusu 3 eyalet, BJP başta olmak üzere diğer partiler açısından 2024 genel seçimleri için önemli bir test niteliği taşıyor.