Kirby, günlük basın toplantısında, 26 Şubat'ta Filistin yönetimi ve İsrail hükümetinin bir araya geldiği, ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de bulunduğu, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen toplantıya ilişkin konuştu.

İsrailli ve Filistinli tarafların on yıllardır bu gibi bir toplantı gerçekleştirmediklerine işaret eden Kirby, "Akabe Bildirisi, İsrail ve Filistin taraflarının şiddeti azaltma ve önleme taahhütlerini içeriyor." ifadesini kullandı. Kirby, tarafların ayrıca, daha önceki anlaşmalara olan bağlılıklarını ve "adil ve karıcı bir barış" için çalışmalarını teyit ettiklerini belirterek, "Bu toplantı bir başlangıç noktasıydı. Ancak önemli bir adımdı." dedi.

"Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz"

Diğer taraftan, hafta sonu iki İsraillinin ve bir Filistinlinin öldüğü olaylarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına işaret eden Kirby, "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." dedi.

Bu kapsamda Kirby, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "vatandaşların hukuku kendi ellerine alamayacağı" yönündeki açıklamalarına katıldıklarını belirterek, "Yaşananlar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun yasadışı yerleşimlerin inşasına devam edileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili ise Kirby, Akabe toplantısında İsrailli yetkililerin 6 ay boyunca ek yasa dışı yerleşimlerin inşasıyla ilgili görüşülmeyeceğini söylediklerini ve bunun olumlu bir işaret olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kirby, "uygulanabilir iki devletli bir çözümü" desteklediklerini belirterek, ek yerleşimlerin bu amaca hizmet etmediğinin altını çizdi.

Koordinatör Kirby, Akabe toplantısının bu gibi krizlerin yönetilmesine yardımcı olmak için tasarlandığını kaydetti ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye katkıları için teşekkürlerini ilettiğini aktardı. ABD'nin bu konuyla aktif olarak ilgilenmeye devam edeceğini söyleyen Kirby, bu kapsamda gelecek ay Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde konuyu takip eden bir toplantı yapılacağını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Ukrayna yardımları

John Kirby, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık enerji ekipmanlarını da içeren yardımının gelecek hafta verilmeye başlanacağını aktardı. Koordinatör Kirby, ayrıca Yemen'de 10. ayına giren ateşkes sayesinde binlerce Yemenlinin hayatının kurtulduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı ile ilgili Kirby, ABD hükümetinde Kovid-19'un orijini ile ilgili bir fikir birliği olmadığını, bu konuda henüz kesin bir sonuca varılmadığını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydederek, Başkan Biden'ın konuyu takip ettiğini aktardı.

İngiltere ile AB arasındaki anlaşma

Kirby, cuma günü Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Washington ziyaretine de değinerek, Ukrayna'daki savaşın Biden ile Scholz'un toplantısının ana gündem maddesi olacağını söyledi.

Koordinatör Kirby ayrıca İngiltere ve AB'nin, Kuzey İrlanda Protokolü kapsamında yeni bir anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD'de çocuk işçiliği ile mücadele

Toplantıda Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Çalışma Bakanlığının ABD'deki çocuk işçilerle ilgili ihlalleri ortadan kaldırmak ve göçmen çocuklarla ilgili istismarın incelenmesi için bir dizi yeni eylemler duyurduğuna dikkati çekti.

"Çocuk işçiliği istismardır ve kabul edilemez." diyen Jean-Pierre, Çalışma Bakanlığı ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesinin (HHS), çocuk istismarıyla mücadele için kurumlar arası yeni bir çalışma birimi oluşturacaklarını bildirdi.

Sözcü Jean-Pierre, çocuk işçiliği ve istismarı konusundaki çalışmaların artırılacağını dile getirerek, Kongre'yi de bu konuda harekete geçirmeye çağırdı.