Biden, İngiltere ve AB'nin Kuzey İrlanda Protokolü kapsamında imza attıkları Windsor Çerçeve Anlaşması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bugünkü anlaşmanın, zor kazanılmış Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast Anlaşması) güçlendirilmesi kapsamında "önemli bir adım" olduğunu kaydeden Biden, Kuzey İrlanda'nın İngiltere ve AB pazarındaki yeriyle ilgili atılan adımlar kapsamında liderler ve yetkililerin çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Biden, "Kuzey İrlanda halkının ve iş dünyasının, bu istikrar ve belirliliğin sunduğu ekonomik fırsatlardan tam olarak yararlanabileceğinden eminim." diyerek, ABD'nin de bölgenin ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, Kuzey İrlanda'nın siyasi kurumlarının da yakında yeniden işler hale gelmesini temenni ettiğini ifade eden Biden, ABD'nin Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, İrlanda hükümetleri ve AB ile bölgedeki barış ve refahı ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.