2012-2018 yıllarında söz konusu verileri Almanya, Tayvan ve Çin’e izinsiz ihraç etmekle suçlanan üç boyutlu baskı işleri yapan 3D Systems şirketi ile ABD Dışişleri Bakanlığı uzlaşmaya vardı.

Dışişleri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, şirketin Silah İhracatı Kontrol Yasası ve Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerini ihlal ettiğini kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin anlaşma kapsamında bu ihlaller için, Bakanlığa 20 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği ifade edilirken, bu miktarın 10 milyonunun şirketin ilgili düzenlemelere uyum programını güçlendirmek için alınmayacağı belirtildi.

Anlaşma gereği 3D Systems bir yıl içinde dışardan bir Özel Uyum Yetkilisi görevlendireceği belirtilen açıklamada, şirketin ayrıca Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerine uyum programı için dışardan iki denetim gerçekleştireceğini ve ek uyum önlemleri uygulayacağını taahhüt ettiği bilgisi verildi.

Şirketlerin, Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri kapsamındaki teknik verilerin ve ürünlerin ihraç edilmesinden önce Dışişleri'nden gerekli izinleri alma zorunluluğu var.

Adalet ve Ticaret Bakanlığından şirkete 7 milyon 310 bin dolar ceza

Diğer taraftan, ABD Adalet Bakanlığı, 3D Systems’in NASA ve Savunma Bakanlığı ile bağlantılı bazı projelerin teknik verilerini Çin’e izinsiz olarak aktardığı için ABD Ticaret Bakanlığına 2 milyon 770 bin dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında şirketin ayrıca Adalet Bakanlığına da 4 milyon 540 bin dolarlık idari para cezası ödeyeceği ifade edildi.

3D Systems, Quickparts adlı yan kuruluşu üzerinden 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2017 arasında silah ticaretiyle ilgili düzenlemelerini ihlal ederek Çin, Almanya ve Tayvan’a Savunma Bakanlığı ve NASA projeleriyle ilişkili bazı üç boyutlu yazıcı verilerini izinsiz aktarmakla suçlanıyor.