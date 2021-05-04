Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da aşı ve oksijen tüpü sıkıntısı sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hindistan koronavirüs salgınının pençesinde kabus dolu günler yaşıyor. Aşı ve oksijen tüpü kıtlığının yaşandığı ülkede vatandaşlar aşı merkezlerinde sıra bekliyor.
Koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.
Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.
Delhi kentinde kurulan aşı merkezinde vatandaşlar, Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği 'Covishield' aşısını olmak için sıra bekledi.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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