Yetkililer, göldeki su seviyesi düşünce yakınlardaki Jayık Nehri'nin suyunu göle yönlendirdi.

Ancak bu girişim yeterli olmadı; bölgeye özgü 4 tondan fazla Vobla balığı kıyıya vurdu.

Bölge halkı ve yetkililerin çalışmaları sonucu 3 tondan fazla balık kurtarıldı fakat yarım ton balık oksijen yetersizliğinden telef oldu.

Olayla ilgili araştırma komisyonu oluşturuldu.