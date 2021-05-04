Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gölde su seviyesi düştü, 4 tondan fazla balık karaya vurdu
Kazakistan’daki Bezimyannoe Gölü’nde su seviyesinin düşmesi sonucu 4 tondan fazla Vobla balığı karaya vurdu, yarım tona yakını telef oldu.
Yetkililer, göldeki su seviyesi düşünce yakınlardaki Jayık Nehri'nin suyunu göle yönlendirdi.
Ancak bu girişim yeterli olmadı; bölgeye özgü 4 tondan fazla Vobla balığı kıyıya vurdu.
Bölge halkı ve yetkililerin çalışmaları sonucu 3 tondan fazla balık kurtarıldı fakat yarım ton balık oksijen yetersizliğinden telef oldu.
Olayla ilgili araştırma komisyonu oluşturuldu.
Etiketler: Kazakistan
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