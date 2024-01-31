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Dünya
AA 31.01.2024 16:14

Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor

Hindistan Federal Çevre Bakanlığı, yaptığı ilk sayım ve analizler sonucu, ülkede bulunan "nesli tehlike altındaki" türler arasındaki kar leoparı sayısının 718 olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor
[Depophotos]

BBC'nin haberine göre, Bakanlıktan, "Dünya Kar Leoparı Popülasyonu Değerlendirmesi (Paws)" kapsamındaki "Hindistan Kar Leoparı Popülasyonu Değerlendirme Programı (SPAI)" ile Trans-Himalaya bölgesindeki 120 bin kilometrekarelik alanda incelenen kar leoparlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, 2019-2023 dönemini kapsayan araştırma sonucu Hindistan'da yaşadığı tahmin edilen kar leoparlarının sayısının 718 olduğu aktarılarak, bunların dünya genelindeki büyük kedi popülasyonunun yaklaşık yüzde 10 ila 15'ine denk geldiği ifade edildi.

Toplam 214 kar leoparının fotokapanlar tarafından görüntülendiği belirtilen açıklamada, leopar izleri gibi veriler ışığında bu sayının tahmini 718'e denk geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Himalaya ekosistemindeki süper avcı rolünden dolayı kar leoparlarının sayısını bilmenin, yaşam alanlarına yönelik tehditlerin ve küresel ısınma kaynaklı değişikliklerin saptanmasının yanı sıra ekosistem sağlığı açısından da önemli olduğu vurgulandı.

Kar leoparlarının sayısı, yaşam alanı ve kaçak avlanmadan altyapı gelişimine kadar pek çok sebeple tehlike ile karşı karşıya olduğundan Uluslararası Doğa Koruma Birliği, kar leoparını "tehlike altındaki türler" arasında sayıyor.

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