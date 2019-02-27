Birbirlerinin gözlerine öfkeyle bakan askerler... Havaya kalkan yumruklar, yere hızla vurulan posterler...

Yer, Pakistan'ın Wagah ile Hindistan'ın Amritsar kenti arasındaki Wagah Sınır Kapısı.

1947’den beri değişmeyen geleneksel bir görüntü bu.

İki ülke sınırı 72 yıldır her yıl törenle kapanıyor.

Pakistan ve Hindistan’ın 1947'de ayrılmasıyla açılan Wagah Sınır Kapısı’nda yapılan tören, askerlerin güç gösterisine dönüşüyor.

Binlerce turisti de çeken bu görüntünün arkasında ise, yılların ihtilafları var.

Bombalı saldırı bardağı taşırdı

İki ülke arasındaki tansiyon, Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat’ta düzenlenen ve 40'tan fazla Hint askerinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla hepten tırmandı.

Bölgede geçen yıl da aralarında siviller, güvenlik güçleri ve militanların olduğu 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ancak bu, son dönemde Keşmir'deki Hint güçlerini hedef alan en kanlı saldırıydı.

Hindistan Pakistan’ı, İslamabad yönetimi de Hindistan’ı suçladı.

Suçlamaları, Pakistan karşıtı gösteriler ve yaptırımlar takip etti.

Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı aldı.

Hindistan hükümeti, Pakistan'la paylaştığı suyu kesti, malzeme alımları durduruldu.

Hatta Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmak yasaklandı.

50 yıl sonra ilk operasyon

Hindistan 26 Şubat'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Bu da 50 yıl sonra ilk kez Pakistan topraklarında hava operasyonu demekti.

Gerginlik, 27 Şubat sabahı iyice tırmandı. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü.

Ayrıca, Pakistan'ın 3 savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği, Hint uçaklarının önleme yaptığı duyuruldu.

Pakistan ile Hindistan, savaş uçaklarının düşmesiyle havada tırmanan gerilim üzerine çok sayıda havalimanını ulusal ve uluslararası uçuşlara kapattı.

En çok silahlandırılmış bölge: Keşmir

Son dönemdeki şiddet olayları bölgeyi daha da istikrarsızlaşma tehdidi taşıyor.

Ancak bu, uzun yıllardır devam eden Keşmir sorununun en azından şimdilik en tehlikeli gerginliği.

Keşmir, dünyanın en fazla silahlandırılmış bölgelerinden. İki nükleer güç olan Pakistan ve Hindistan arasındaki en gerilimli fay hattı da aynı zamanda.

Hindistan, Pakistan, Çin üçgeni

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı.

İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde.

Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim.

Çin 1950'lerde bölgeyi aşama aşama işgal etti.

Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı.

Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet.

Pakistan ise, kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'de aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Ekonomi kırılgan, işsizlik ve yoksulluk hakim

Keşmir'e hakim olma mücadelesinin yükünü ise, her zaman olduğu gibi bölge halkı çekiyor.

Siyasi istikrarsızlık, kırılgan bir ekonomiyi, o da işsizliği ve yoksulluğu beraberinde getiriyor.

Önceki haftaki saldırıda Hint askerlerinin ölmesi ve ardından başlayan çatışmalar ise, yakın gelecekte iki ülkenin sorunlarını çözme umutlarına son vermiş gibi görünüyor.

Kaynak: Reuters, Birleşmiş Milletler, AA