Almanya'nın Bensheim kasabasında, hayvan kurtarma ekibi, sıra dışı bir ihbar aldı. Rögar kapağına sıkışan şişman bir farenin yardıma ihtiyacı vardı.

İşçiler, fareyi şıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Şişman fare, itfaiye ekiplerinin de yardıma gelmesiyle uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kimileri, fare için başlatılan bu büyük operasyonda neden bu kadar çaba harcandığını sorgulasa da, hayvan kurtarma işçisi Michael Sehr, "Birçok kişi tarafından nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hak ediyor." dedi.

Kaynak: BBC