Hindistan ile Pakistan arasında 14 Şubat'ta yaşanan bombalı saldırı sonrası tansiyon yükseliyor.
Pakistan, Keşmir bölgesinin kendi kontrolündeki bölümüne Hindistan uçaklarının girdiğini belirterek hava sahasının ihlal edildiği suçlamasında bulundu.
Ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Gafur " Hindistan uçakları, Muzafferabad'da hava sahası ihlalinde bulundu. Hava kuvvetlerimizin karşılık vermesi üzerine yüklerini bırakarak hızla uzaklaştılar" dedi.
Hindistan Savunma Bakanlığı ise bölgedeki terör kamplarının hedef alındığını Pakistan'ın ihlal iddiasına ilişkin bilgileri olmadığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber