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Dünya
AA 06.05.2025 12:16

Hindistan, "Buda'nın mücevherleri"nin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor

Hindistan, Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satışa çıkarılacağı müzayedenin durdurulmasını istedi.

Hindistan, "Buda'nın mücevherleri"nin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor

Hindistan Kültür Bakanlığından, Hong Kong'da "Buda'nın Piprahwa Mücevherleri, Ashokan Dönemi" müzayedesine ilişkin bildiri yayımlandı.

Bildiride, Piprahwa kalıntılarının "kutsal" kabul edildiği kaydedilerek, bunların açık artırmaya çıkarılmasını önlemek için hızlıca önlem alındığı belirtildi.

Mücevherlerin, 1898'de Hindistan'ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe'nin kazısında çıkarıldığı anımsatılan bildiride, kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı ve kristal tabut, kum taşı sanduka ve altın süs eşyaları ve değerli taşlar gibi parçaların yer aldığı aktarıldı.

Bildiride, "Buda'nın doğum yeri Kapilavastu'nun antik şehri Piprahwa Stupa’dan çıkarılan bu kalıntılar tarihi ve dini öneme sahip." ifadesi kullanıldı.

"Budist topluluğunun devredilemez mirası"

Kalıntıların "Budist topluluğunun devredilemez dini ve kültürel mirasını oluşturduğu" savunulan bildiride, müzayedenin durdurulması istendi.

Bildiride, etik olmadığı kaydedilen müzayedenin "Hindistan yasalarını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği" savunuldu.

Müzayedenin Hint toplumunda tepkiye yol açtığına işaret edilen bildiride, mücevherlerin korunmaları ve dini saygı amacıyla Hindistan'a iadesi talep edildi.

Yasal işlem uyarısı

Bildiride, bu talebe uyulmaması halinde "kültürel miras yasalarının ihlalinden" Hindistan dahil uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Yasal bildirimin, mevcut kalıntıları satışa çıkaran "Sotheby's Hong Kong" ile Peppe'nin mirasçılarından Chris Peppe'ye tebliğ edildiği belirtildi.

7 Mayıs'ta Hong Kong'da düzenlenmesi planlanan müzayede kapsamında mücevherlerin yaklaşık 9,7 milyon sterline satılacağı iddia edilmişti.

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