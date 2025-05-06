Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2025 12:07

İşgalci İsrail, esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a düzenlediği baskında ocak ayındaki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus'un Rafidya Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Filistinli Vail el-Cağub, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerinde 24 yıl tutulan Cağub, Ocak 2025'te İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir takası kapsamında serbest kaldıktan sonra İsrail ordusunun yeniden gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 9'a çıktığını söyledi.

Serahine, söz konusu 9 Filistinliden 4'ünün hâlâ İsrail hapishanesinde tutulduğunu belirtti.

Esir takası kapsamında serbest kalanların gözaltına alınmasına tepki gösteren Serahine, "İsrail'in tüm anlaşmaları ihlal ettiğini" vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'deki ölümcül ablukası çocukları açlığa, anneleri çaresizliğe sürüklüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
12:38
İşgalci İsrail'de askeri sansür birimi, 2024'de günde ortalama 21 haberi sansürledi
12:32
Çorum'da un fabrikasında patlama: Yaralılar var
12:25
Sarıyer'de çöken yoldaki dev çukur kapatıldı
12:17
Hindistan, "Buda'nın mücevherleri"nin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor
12:17
Kütahya'da bir bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı
Öğretmen çift 62 yıllık aşklarını huzurevinde sürdürüyor
Öğretmen çift 62 yıllık aşklarını huzurevinde sürdürüyor
FOTO FOKUS
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ