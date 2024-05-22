Helsinki Üniversitesi İsrail'deki üniversitelerle bazı anlaşmalarını askıya aldı

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinin kararı, öğrencilerin İsrail'deki üniversitelerle iş birliğinin sonlandırılmasına yönelik, bir aydan fazla süren protesto gösterilerinin ardından geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'deki üniversitelerle öğrenci değişim anlaşmalarının "Gazze'deki sivil kayıplar ve kötüleşen insani durumdan ötürü" askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'deki üniversitelerle "araştırma iş birliklerinin" ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, açıklamada, üniversitenin Gazze'deki yüksek eğitim kurumlarının ve araştırma merkezlerinin yeniden inşasına yardımcı olmaya da kararlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Filistin yanlısı gösterilerin organizatörlerinden Vilja Hermansson ise Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye yaptığı açıklamada, alınan kararı eleştirerek "İsrail'deki üniversitelerin bölgedeki soykırımın ortağı olduğu gerekçesiyle araştırma iş birliğinin devamının Helsinki Üniversitesinin ilkeleriyle çeliştiğini" öne sürdü.

Finlandiya'da öğrenciler, 6 Mayıs'tan bu yana Helsinki Üniversitesinin ana binası önündeki eylemleriyle üniversitenin İsrailli eğitim kurumlarıyla olan tüm öğrenci değişim anlaşmalarını ve araştırma işbirliklerini feshetmesini talep ediyordu.

Granada Üniversitesi İsrailli eğitim kurumlarıyla ilişkilerini askıya almıştı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde faaliyet gösteren Granada Üniversitesi, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bilimsel ve teknik alandaki iş birliklerini durdurmuştu.

Barışa, insan haklarının korunmasına ve halklar arasındaki iş birliğine olan "kesin kararlılığını" yineleyen Granada Üniversitesi, aldığı kararın, üniversitenin "tüzüğü ve etik kurallarında öngörülen demokrasi, eşitlik, sosyal adalet, barış ve katılımın desteklenmesine ilişkin faaliyet ve projelere üniversite topluluğunun katılımını teşvik etme kararlılığını güçlendirdiğini" belirtmişti.

Ayrıca İsrail'deki Bal-Illan Üniversitesi ve Tel-Aviv Üniversitesi ile imzalanan öğretim ve yaz kursu anlaşmalarının feshedildiği, yeni anlaşmalar ve akademik iş birliği projeleri yapılmayacağı açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.