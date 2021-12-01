Ne olmuştu?

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Türkiye'den bir çok siyasi, Azerbaycan için taziye mesajı yayınladı.

"Azerbaycan halkının başı sağ olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkının başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

"Can Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli’de düşen Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağ olsun"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağ olsun" dedi.

"Tek millet iki devletin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından, "Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devletin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

BAKÜ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Bakü'deki Serhatçi Spor Merkezi'nde düzenlenen törene, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştığını, silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Törenin sonunda şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2. Şehitler Hiyabanı'nda defnedilmek üzere araçlara konuldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter dün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı. Kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.