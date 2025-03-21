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Dünya
AA 21.03.2025 20:16

Heathrow Havalimanı'nda elektrik kesintisi sonrası uçuşlar yeniden başladı

Londra Heathrow Havalimanı'nda uçuşların bir kısmının bugün ilerleyen saatlerde yeniden başlaması ve havalimanının, yarın tam operasyona geçmesi bekleniyor.

Heathrow Havalimanı'nda elektrik kesintisi sonrası uçuşlar yeniden başladı

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanı bu gece yarısına kadar kapatılmıştı.

Havalimanından yapılan açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde bazı uçuşların güvenli şekilde başlayabileceği belirtildi.

Havalimanında yarın tam operasyona geçilmesi beklendiği ve yeniden bilgilendirme yapılacağı kaydedilen açıklamada, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilendi.

Heathrow Havalimanı, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle kapatılmıştı.

Flightradar24 verilerine göre, bundan 1300'ün üzerinde uçuş etkilenmişti.

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