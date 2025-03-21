Polonya'da eski Savunma Bakanı, savunma planını ifşa ettiği için suçlanacak

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Blaszczak, hakkındaki suçlamaya ilişkin bugün başkent Varşova'daki Bölge Savcılığında bilgilendirildi.

Savcılar, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yine başta olduğu 2011'de hazırlanan, olası Rus işgalinde ordunun ülkenin batısına Varşova'dan geçen Vistula Nehri'ne doğru çekilmesini öngören savunma planını ifşa eden Blaszczak'ın, belgenin gizliliğini koruyan yasayı çiğnediğini ifade etti.

Blaszczak ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, savcıların, kendisini Tusk hükümetinin "Polonya'nın yarısından savaşmadan vazgeçme planını ifşa ettiği" için suçladığını savundu.

Planın ifşa edilmesi hakkında "Hiç tereddüt etmeden tekrar yapardım." diyen Blaszczak, "(İfşa etmek) Sadece hakkım değil, aynı zamanda görevimdi. Bu sayede Polonyalılar, Doğu Polonya sakinleri için hazırladığınız kader hakkındaki gerçeği biliyor." ifadelerini kullandı.

Blaszczak 18 Eylül 2023'te, X üzerinden, Tusk hükümetinin, Polonya'yı sadece Varşova'dan geçen Vistula Nehri'nin bulunduğu noktadan savunmayı planladığına ilişkin belgeleri gösteren bir video paylaşmıştı.

Bunun üzerine Blaszczak, ülke ordusuna ilişkin "çok gizli" belgeleri seçim kampanyası için ifşa ettiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.