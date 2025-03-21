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Dünya
AA 21.03.2025 18:14

Güney Kore mahkemesi, tıp fakülteleri kontenjan artışı davasını reddetti

Güney Kore’de, bu yıl tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısının yaklaşık 2 bin kişi artırılmasına yönelik kararın iptal edilmesi amacıyla tıp profesörleri tarafından açılan dava mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Güney Kore mahkemesi, tıp fakülteleri kontenjan artışı davasını reddetti

Yonhap'ın haberine göre, Seul İdare Mahkemesi tıp fakültelerindeki yaklaşık 2 bin kişilik kontenjan artışının iptali için açılan davayla ilgili karara vardı.

Mahkeme, tıp fakültelerindeki kontenjan artışı kararını protesto eden tıp profesörlerinin dava açmak için "doğrudan muhatap" olmadığını bildirdi.

Tıp profesörlerinin, "kararın durdurulmasını talep etme yetkilerinin bulunmadığını" belirten mahkeme, davayı incelemeyi reddetti.

Seul İdare Mahkemesi'nin kararı, tıp fakültesi kontenjanlarını artırma planına karşı açılan benzer davalar arasında verilen ilk karar oldu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık Bakanlığı 2024'te, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti. İstifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

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