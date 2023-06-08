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Dünya
AA, AP 08.06.2023 07:21

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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