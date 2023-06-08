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Dünya
BBC 08.06.2023 06:41

Dişi timsahların tek başlarına üreyebildikleri ortaya çıktı

Kendi kendine hamile kalan ilk timsah örneği Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde tespit edildi.

Dişi timsahların tek başlarına üreyebildikleri ortaya çıktı

Dişi timsah, genetik olarak kendisiyle yüzde 99,9 oranında aynı olan bir fetüs üretti.

Partenojenez ya da "bakire doğum" fenomeni kuş, balık ve diğer sürüngen türlerinde daha önce tespit edildi ancak timsahlarda ilk defa görülüyor.

Bilim insanları bu özelliğin kalıtsal olabileceğini söylüyor. Yani dinozorlar da kendi kendine üreme yeteneğine sahip olmuş olabilir.

Kosta Rika'daki 18 yaşındaki Amerikan timsahı, Ocak 2018'de yumurtladı ancak yumurtanın içindeki fetüs tamamen şekillenmiş olsa da ölü doğdu ve bu yüzden yumurtadan çıkmadı.

Amerikan timsahı, iki yaşından itibaren hayvanat bahçesinde diğer timsahlardan ayrı tutuluyordu ve bu yüzden yaşanan olayın ardından tesiste çalışan uzmanlar, ABD'de Virginia Polytechnic Üniversitesi'nde bakire doğum üzerine çalışan bir grup araştırmacıyla iletişime geçti.

Fetüsü analiz eden ekip, genetik olarak annesiyle yüzde 99,9'dan fazla aynı olduğunu tespit ederek babası olmadığını doğruladı.

Royal Society dergisinde yazan araştırmacılar, bakire doğumların timsahlarda daha yaygın olabileceğini ve şimdiye kadar insanlar örneklerini aramadığı için fark edilmemiş olabileceğini söylüyor.

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