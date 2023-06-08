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Dünya
Wall Street Journal 08.06.2023 06:53

WSJ: Instagram pedofili ağını birbirine bağlıyor

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, reşit olmayanlara dair yasa dışı cinsel içerik ve faaliyetlerini arayanlar Meta'nın sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'daki keşif algoritmaları sayesinde bir ağ geliştirdi.

WSJ: Instagram pedofili ağını birbirine bağlıyor

Wall Street Journal haberinde, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Amherst Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü araştırmalara dayanarak, "Instagram pedofilileri birbirine bağlıyor ve niş ilgi alanlarını paylaşanları bağlamada mükemmel olan tavsiye sistemleri aracılığıyla onları içerik satıcılarına yönlendiriyor." denildi.

Araştırmacılara göre, platformdaki cinsel içerikli hesaplar ilgi alanları konusunda yasa dışı materyalleri açıkça yayınlamayıp bunun yerine içerik "menüleri" sunmayı tercih ediyor.

Amherst'teki UMass Rescue Lab yöneticisi Brian Levine, ağın peynirli pizzanın "çocuk pornografisi" nin kısaltması olduğu belirli emojileri kod olarak kullandıklarını söyledi.

Bir Meta sözcüsü, şirketin "sürekli olarak bu davranışa karşı aktif olarak savunmanın yollarını araştırdığını ve bu iddiaları derhal ele almak için dahili bir görev gücü oluşturduğunu" söyledi.

Meta, şirketin bazı vakalarda çocuklara yönelik cinsel istismar raporları aldığını ve bu raporların işlenmesini engelleyen bir yazılım hatasına atıfta bulunarak bu raporlara karşı harekete geçmediğini kabul etti.

Meta temsilcisi ayrıca, "Yıkıcı hesapları daha kolay tespit edip kaldırmaları için içerik incelemecilerimize güncellenmiş rehberlik sağladık" dedi.

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