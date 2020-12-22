Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Volkanın güney kanadının altında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.
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