Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 08:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması Dünya'dan gözlendi
Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde tek bir yıldız gibi parladı. 800 yıl sonra gerçekleşen buluşma çıplak gözle izlenebildi.
Güneş sisteminin en büyük gezegenleri birbirine en yakın mesafede konumlandı.
Gökbilimcilere göre, güneş çevresindeki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenlerin çok yakın konuma gelmesi nadir görülen bir gök olayı.
Jüpiter ve Satürn`ün sıradışı yakınlaşması en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandı. Ancak o tarihte gezegenler Güneş`e çok yakın olduğundan Dünya`dan izlenmesi mümkün olmadı.
İki gezegen "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" en son 794 yıl önce 1226 yılı Mart ayında verdi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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