Güneş sisteminin en büyük gezegenleri birbirine en yakın mesafede konumlandı.

Gökbilimcilere göre, güneş çevresindeki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenlerin çok yakın konuma gelmesi nadir görülen bir gök olayı.

Jüpiter ve Satürn`ün sıradışı yakınlaşması en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandı. Ancak o tarihte gezegenler Güneş`e çok yakın olduğundan Dünya`dan izlenmesi mümkün olmadı.

İki gezegen "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" en son 794 yıl önce 1226 yılı Mart ayında verdi.