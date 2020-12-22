Görüntülü açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ve aşının ne zaman kullanılacağına dair detaylar verdi.

Muhyiddin, Pfizer firmasından satın aldıkları aşıların en erken Şubat 2021'de ülkeye ulaşmasını umduklarını söyledi. Satın alınan aşıların Ulusal Farmakoloji Biriminin teftişinden geçmeden hiçbir vatandaşın üzerinde uygulanmayacağının altını çizdi.

Başbakan Muhyiddin, "Aşının güvenilirliğine dair kamuoyunu ikna etmek üzere COVID-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım." dedi.

Malezya şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu firmalardan alınan aşıların, Malezya genelinde yüzde 40 oranında COVID-19 bağışıklığı kazandırması hedefleniyor.