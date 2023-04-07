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Dünya
TRT Haber 07.04.2023 21:20

Hava kirliliği uzaydan ölçülecek

NASA, uzaydan hava kirliliği kontrolü yapacak. Bunun için uzaya bir cihaz fırlatıldı. Cihaz yörüngeye yerleştikten sonra Porto Riko'dan Kanada'ya kadar saat başı hava kalitesini ölçecek.

Hava kirliliği uzaydan ölçülecek
[Fotograf: AP]

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) hava kirliliği kontrolü yapacak cihazı,Amerikan SpaceX şirketi tarafından fırlatıldı.

Cihaz, Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak.

Kısa adı TEMPO olan Troposferik Emisyon Kirliliği İzleme cihazı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarıyla yörüngeye fırlatıldı.

Cihaz yörüngeye tam olarak yerleştikten sonra Porto Riko'dan Kanada'ya kadar saat başı hava kalitesini ölçecek.

TEMPO cihazının NASA'ya toplam maliyetinin yaklaşık 210 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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Hava Kirliliği SpaceX NASA Uzay Çalışmaları Kanada
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