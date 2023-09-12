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Dünya
Telegraph, LBC, Independent 12.09.2023 22:02

Hastalık iznindeki çalışanını takip eden patron gözaltına alındı

İspanya'da hastalık iznindeki çalışanını takip etmek için arabasına GPS cihazı yerleştiren bir iş insanı gözaltına alındı.

Hastalık iznindeki çalışanını takip eden patron gözaltına alındı

Patronuyla uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle anksiyete teşhisi alarak hastalık iznine ayrıldığını söyleyen çalışan, arabasını yıkarken altında takılı olan takip cihazını fark ettiğini söyledi.

Pazar günü İspanya'da yayın yapan Antena 3'e konuşan çalışan, "Arabanın altına eğildiğimde plastik bir parçanın kırıldığını ve bu cihazın yerleştirildiğini gördüm" dedi.

Sevilla'da gözaltına alınan iş insanına mahremiyeti ihlal etme suçlaması yöneltileceği belirtildi.

İspanyol polisi iş insanının gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği görüntüleri yayımladı.

Savcılık, araçta bulunan GPS cihazında Sevilla'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki Zaragoza kentine kayıtlı bir şirkete ait SIM kart bulunduğunu belirtti.

Gözaltına alınan iş insanının, SIM kart sözleşmesiyle bağlantılı olarak evrakta sahtecilik ve mülke zarar verme suçlamalarıyla da yargılanacağı aktarıldı.

Patronu tarafından takip edilen çalışan, "Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti ve bu durum çok fazla güvensizlik yarattı. Özellikle de neden hastalık izninde olduğumu düşünürseniz. Bu herşeyi daha kötü yaptı ve anksiyetemi artırdı" ifadelerini kullandı.

İkilinin 5 yıldır birlikte çalıştığı öğrenildi.

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