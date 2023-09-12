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Dünya
AA 12.09.2023 21:47

Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300

Libya'nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığı, binlerce kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300
[Fotograf: Reuters]

Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp" ifadelerine yer verildi.

Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?
Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

2 bin kişinin öldüğü Libya'da sel böyle geldi
2 bin kişinin öldüğü Libya'da sel böyle geldi

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya'yı vuran fırtına Türkiye’de de görülebilir mi?
Libya'yı vuran fırtına Türkiye’de de görülebilir mi?

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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